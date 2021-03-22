23 ülke askıya aldı! Tartışma yaratan Oxford/AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı
Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede etkinliği tartışma yaratan Oxford/AstraZeneca aşısı ile ilgili olarak Oxford Üniversitesi, araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Tartışmaların odağındaki AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi’nin birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının detayları kamuoyu ile paylaşıldı.
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ABD’de yapılan ve açıklanan araştırma sonuçlarına göre aşının semptom gösteren hastalıkları durdurmada yüzde 79 etkinliği olduğu belirtildi.
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Aşının, hastaların yoğun bakıma kaldırılma veya hastalığı ağır geçirmelerini ise yüzde 100 etkilediği belirtildi.
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Öte yandan AstraZeneca'nın ABD'deki III. faz araştırması sonucunda 'tromboz riskinde artış' bulunmadığı belirtildi.
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