Dönemin önemli mimarlarından Vedat Tek'e yaptırılan, Başkent Ulus'un o gün olduğu gibi bugün de ilgi çeken mimari yapılarından biri olan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi ayda 350 bin ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen müzeler arasındaki Cumhuriyet Müzesi, salgına rağmen halen tarihseverlerin en çok gezdiği mekanlar arasında yer almaya devam ediyor.