23 Nisan'ın ve yakın tarihin tanığı Cumhuriyet Müzesi 40 yıldır tarihseverleri ağırlıyor
TÜRKİYE'nin ve başkent Ankara'nın yakın tarihine tanıklık eden en önemli müzelerinin başında gelen, 3 cumhurbaşkanı ve 9 başbakan ağırlayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle yaptırılan ve "Nutuk" eserini okuduğu İkinci TBMM binası, 40 yıldır, Cumhuriyet Müzesi olarak tarihseverleri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.
Dönemin önemli mimarlarından Vedat Tek'e yaptırılan, Başkent Ulus'un o gün olduğu gibi bugün de ilgi çeken mimari yapılarından biri olan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi ayda 350 bin ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen müzeler arasındaki Cumhuriyet Müzesi, salgına rağmen halen tarihseverlerin en çok gezdiği mekanlar arasında yer almaya devam ediyor.
3 bine yakın eser: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Atatürk, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, başbakanlardan İsmet İnönü, Fethi Okyar, Celal Bayar, Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker, Hasan Saka, Şemsettin Günaltay, Adnan Menderes olmak üzere 9 başbakanı ağırlayan, 14 oda, bir genel kurul salonu, memurların ve idareciler için çalışma odalarının bulunduğu iki katlı müzede, bugün 180 eser sergilenirken, müzenin deposunda da 3 bine yakın eser korunuyor.
Müze Müdürü ve sanat tarihçisi Bahar Çakırhan, Cumhuriyet Müzesi'ne ve tarihe tanıklık eden eserlere ilişkin detaylar hakkında bilgi verdi.
Cumhuriyet Müzesi'nin 100 metre ilerisinde, 23 Nisan 1920'de açılan ve 3 sene hizmet veren, Birinci TBMM Binası olarak bilinen, bugünkü ismiyle Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin bulunduğuna dikkati çeken Çakırhan, İkinci TBMM Binası'nın 18 Ekim 1924'te kapılarını açtığını ve 36 yıl sürecek bir serüvene başlandığını söyledi.