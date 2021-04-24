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23 Nisan'da yazdıklarına tepki yağdı Tuğba Ekinci bakın neden kutlamadı

23 Nisan'da yazdıklarına tepki yağdı Tuğba Ekinci bakın neden kutlamadı

Kalça fotoğrafını paylaşarak yeni klibini duyuran Tuğba Ekinci, 23 Nisan'ı neden kutlamadığını açıkladı, yazdıkları tepki çekti.

23 Nisan'da yazdıklarına tepki yağdı Tuğba Ekinci bakın neden kutlamadı

'O Şimdi Asker' ve 'Kondom' adlı şarkılarıyla adını duyurarak müzik sektörüne giriş yapan şarkıcı Tuğba Ekinci, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 

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23 Nisan'da yazdıklarına tepki yağdı Tuğba Ekinci bakın neden kutlamadı

Zaman zaman iddialı paylaşımlar yapan zaman zaman yazdıkları konuşulan Ekinci, bir takipçisinin'23 Nisan'ı neden kutlamadınız?' sorusuna verdiği cevapla ise tepki çekti.

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23 Nisan'da yazdıklarına tepki yağdı Tuğba Ekinci bakın neden kutlamadı

Ekinci, 'Uzun zamandır TikTok'ta gördüğüm gençler, beni gelecekte şüpheye götürdüğü için kutlama yapmak içimden gelmiyor. Gençlerin hali harap!' şeklinde bir açıklama yaptı.

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23 Nisan'da yazdıklarına tepki yağdı Tuğba Ekinci bakın neden kutlamadı

Bu açıklamayı yaptıktan sonra ünlü şarkıcıya birçok yorum geldi. Ekinci'nin çoğu takipçisi bu yoruma 'Gençlerin hali neden harap acaba' şeklinde cevap verdi.

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