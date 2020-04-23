23 Nisan'da liderlerin koltuklarına oturan o çocuklar yıllar sonra konuştu

"Görüşmek isterim"

“23 Nisan 2005 hayatım boyunca unutamayacağım bir deneyimdi. Bakanlar Kurulu Salonu’nda Türkiye’nin her yerinden gelen çocuklar vardı. Onları selamlayıp koltuğa oturdum.

İlk önce ‘bakanlarla’ sohbet ettim. Daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi ve yanıma oturdu. Solumda ise Milli Eğitim Bakanımız vardı.

Başbakan benden sokak çocuklarıyla ilgili bir konuşma yapmamı rica etmişti. Konuşmamda 23 Nisan’ın önemine ve Atatürk’e değindim. Daha sonra Sayın Başbakanımız konuşma yaptı. Sonra ben ‘Haydi Kızlar Okula’ kampanyasından bahsettim. Daha sonra da sokak çocuklarıyla ilgili olarak dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’yu arayarak konuşmak istedim.

Özel Kalem’e, İçişleri Bakanı’nı bağlamasını söyledim, aradan 15 dakika geçti, bağlanmadı. Bir sessizlik oldu. O zaman ben Başbakan Erdoğan’a dönerek, ‘Bağlamak bu kadar uzun mu sürüyor sayın başbakanım’ dedim. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı bana dönerek, ‘Sayın başbakanım, bu özel kalemle ilgili bir şey yapmayı düşünmüyor musunuz?’ diye sorunca ben de ‘Gerekli uygulamayı yaparız’ dedim. Ertesi gün haberlerde ‘Başbakan, özel kaleme çok kızdı’ diye çıktı. 40 dakika o koltukta oturdum.

Okulda adım ‘başbakan’ oldu. Bir gün gerçekten başbakan olmayı hayal ettim. Erdoğan’la vedalaşırken ‘Sayın başbakanım 20 yıl sonra tekrar bu koltuktayım’ demiştim. Kendisi bir saat hediye etmişti. O saati ve o gün giydiğim takım elbiseyi hâlâ saklıyorum. Sonrasında hiç görüşemedik ama görüşmeyi çok isterim.

Başına gelen en ilginç şey, en unutamadığın şey ne diye sorduklarında, ‘23 Nisan 2005’de başbakanın makamına oturmuştum. O çocuk bendim’ diyorum.”