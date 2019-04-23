23 Nisan’da Esra Erol sayesinde rekor bağış
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında eğlenceli anlar yaşandı. Programın açılış konuşmasını Esra Erol’un manevi kızım dediği 9 yaşındaki küçük Ceren yaptı. Esra Erol program ekibinin çocukları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı canlı yayında coşkuyla kutlandı.
Bahçelievler’de bulunan özel eğitim kurumunda öğrenim gören Sudenaz isminde 12 yaşındaki Esra Erol hayranı kız çocuğu canlı yayında Esra Erol ile kucaklaşırken, kurum yetkilileri engellilere desteklerinden dolayı Esra Erol’a plaket verdi.
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Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle Esra Erol ve Türk Kızılay’ın “Kolide Ne Var” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında 23 Nisan’a özel bir VTR yayınlandı.
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Depremden etkilenen Denizli Acıpayam bölgesine de mutluluk kolilerinin öğrencilere teslim edildiği görüntüler ATV ekranlarında yayınlandı.
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Esra Erol seyircisinden rekor bağış
Proje kapsamında bugüne kadar toplamda 526 okula gönderim sağlandı.
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