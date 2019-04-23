23 Nisan mesajları resimli güncel 23 Nisan sözleri-2019

Bugün 23 Nisan çocukların en özel en güzel günleri. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde onları daha mutlu etmek için 23 Nisan resimli mesajları ve 23 Nisan kısa-uzun anlamlı sözleri sizler için bir araya getirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm yurtta çoşkuyla törenlerle kutlanacak.23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ ÖNEMİ Bu bayram, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935’te 23 Nisan Millî Bayramı’yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927’de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920’de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olmasıdır.