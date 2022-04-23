23 Nisan kutlamaları başladı Devlet Erkanı Anıtkabir'e çıktı iki yılın ardından ilk...
23 Nisan Çocuk Bayramı koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıllık coşkulu kutlamalara ara verilmesinin ardından bugün yeniden kutlanıyor. Devlet erkanı Anıtkabir'de yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de çocuklardan oluşan heyetle çıktı.
Pandemi nedeniyle 2 yıldır evlerde ve kısıtlı etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, salgının etkisini azaltmasıyla yeniden sokaklara taşıyor. Ankara'da 23 Nisan törenleri başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
İlk tören Meclis'te
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı.
TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.