23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu
'Anoreksiya Nervoza' hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın kalbi durdu. 10 dakika boyunca kalbi duran ve kalp masajı uygulanan Candan, yeniden hayata döndürüldü.
Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanan ünlü sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, yaklaşık altı ay cezaevinde kalmıştı.
SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
İlk olarak 'Anoreksiya Nervoza' teşhisi konulan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış, kısa bir süre sonra da Bahar Candan tahliye olmuştu.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra da zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumunu sosyal medyadan, "Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız" sözleriyle duyurmuştu.
23 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ
Tedavisine yoğun bakımda devam edilen ve kilo vermeye devam eden Nihal Candan'ın 23 kiloya gerilediği, sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti.