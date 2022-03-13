'23 kilo verdim çok hastalandım' diyen Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın anlattı: 2 yıl boyunca...
Üç Kız Kardeş dizisinde başrolleri Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ile paylaşan İclal Aydın diziyi ve iç dünyasını anlattı.
Kanal D’nin yeni dizisi ‘Üç Kız Kardeş’, 90’lar ruhunu özleyenlere ilaç gibi geldi. ‘Üç Kız Kardeş’ ve ‘Kalbimin Can Mayası’ romanlarından uyarlanan dizide Nesrin karakterini canlandıran İclal Aydın Posta'ya konuştu.
Belki bana öyle tesadüf etmiştir ama tek bir insan tanımıyorum ki bir yerde adınız geçtiğinde olumsuz bir şey söylesin. Bunu sağlamak mı korumak mı daha zor?
Korumak, sağlamaktan daha zor. Muhtemelen size denk gelmemiştir. Büyük bir topluluğa yönelik işler yaptığımızda herkesten kabul görmek imkansız ama olumlu yorumlar, olumsuzun üzerindeyse, sanırım bu onlara anımsattıklarımdan dolayı.
Dışarıdan çok kontrollü ve nahif görünüyorsunuz. Sizi birine sesinizi yükseltirken pek düşünemiyorum…
Kızım ve kardeşlerim o gerginliğimi hiç sevmez. Sakin ama garip bir ifadem varmış. O yüzüme yerleşince anlıyorlarmış birazdan bir şeyler olacak! Bir bardak suda fırtına koparmam pek. Eskiden daha sabırsızdım, daha çabuk tepki verirdim. Yıllar içinde daha sakin biri oldum. Toleransım yüksektir. Ama tabii öfkelendiğimde de o seviyede bir iç tepkim oluyor. Buna rağmen o en öfkeli anımda bile geri dönüşsüz bir söz söylememeye özen gösteririm çünkü sonra yine en çok ben üzülürüm.
Sosyal medyada bile çok dikkatli gibisiniz.
Türkiye’nin en eski Instagram ve Twitter kullanıcılarından biriyim. Ama Twitter’ı bırakalı yıllar oluyor. Instagram’da da çok gerekmedikçe paylaşım yapmıyorum. Sıkıcıyım aslında. Hesaplarımı takibe alanların çoğu okurlardan oluşuyor. Bu onların zarifliğinden. Ama düşüncelerime engel koymuyorum. Anlamayacağını düşündüğüm insanlarla aramdaki mesafeyi koruyorum.