'23 kilo verdim çok hastalandım' diyen Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın anlattı: 2 yıl boyunca...

Dışarıdan çok kontrollü ve nahif görünüyorsunuz. Sizi birine sesinizi yükseltirken pek düşünemiyorum…

Kızım ve kardeşlerim o gerginliğimi hiç sevmez. Sakin ama garip bir ifadem varmış. O yüzüme yerleşince anlıyorlarmış birazdan bir şeyler olacak! Bir bardak suda fırtına koparmam pek. Eskiden daha sabırsızdım, daha çabuk tepki verirdim. Yıllar içinde daha sakin biri oldum. Toleransım yüksektir. Ama tabii öfkelendiğimde de o seviyede bir iç tepkim oluyor. Buna rağmen o en öfkeli anımda bile geri dönüşsüz bir söz söylememeye özen gösteririm çünkü sonra yine en çok ben üzülürüm.