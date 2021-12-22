23 Aralık Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi?
Pek çok ilde görülen yoğun kar yağışı devam ederken olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Peki, 23 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar;
Ülkenin dört bir yanında görülen yoğun kar yağışı devam ederken pek çok il ve ilçeden peş peşe eğitime ara verildiği haberleri geldi. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından 23 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı çok sayıda kişi tarafından merak edildi
GİRESUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Giresun'da okullar yarın tatil olacak mı sorusu pek çok veli ve öğrenci tarafından araştırılırken konuyla ilgili güncel açıklamalar da geldi. Giresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü (yarın) ara verilecek.
İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek.
İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek. Öte yandan, Keşap ilçesinde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.
KASTAMONU'DA EĞİTİME ARA
Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime 23 Aralık Perşembe günü (yarın) ara verildi.
Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.
BARTIN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Bartın’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitimin ise devam edeceği duyuruldu.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil) 23.12.2021 günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir.“ denildi.
Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte 1 gün süre ile izinli sayılacakları bildirildi.