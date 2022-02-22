22.02.2022 anlamı ne bugün neler olacak 'palindrom kehaneti' saat 22.22'ye dikkat dileklerinizi hazırlayın
22.02.2022 günü saat 22.22'de neler yaşanacak bugünün anlamı ne? Sosyal medyada 22 Şubat 2022 tarihinde yaşanacak kehanet ve tahminler günün en merak edilen konusu peki bugünün sırrı ne? İşte 'palindrome gün' 2 rakamının tılsımı ve 22.02.2022'nin anlamı...
22 Şubat 2022 tarihinde neler olacak 22.02.2022 tarihi sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında, özellikle '22.02.2022 günü saat 22.22'de neler olacak?' sorusu merak edilen konuların başında geliyor zira 2 rakamının ardışık sıralandığı bu tarih bir daha 2222 yılına kadar bir daha yaşanmayacak. Peki 22.02.2022 tarihinin tılsımı ne, bugün neler olacak ve bizi neler bekliyor? İşte yanıtı...
22.02.2022 miladi takvimde en çok iki rakamının yer aldığı tarih olan bugünle ilgili bir çok kehanet ve tahmin sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Özellikle saat 22:22'de nelerin yaşanacağı merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Palindrom günler, metafizik anlamları olsun olmasın birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanıyor. Yakın tarihte palindrom günlerin en bilindik örneği 07.07.2007 tarihi olmuştu. 7 Temmuz 2007 günü evlenmek için gün almak isteyenler nikah dairelerinde sıraya girmesi halen akıllarda iken daha da ilgi çekici bir tarihe geldik: 22.02.2022.
Pek çok insan bugün evlenmek istiyor, sezaryen doğum ile bugün doğum yapmak istiyor: Tarihler 22 Şubat 2022’yi gösterdiğinde 2007 Temmuz’unda yaşananlara benzer bir durumdan söz etmek mümkün görünüyor. Washington Post’un haberine göre, ABD’de evlenmek için en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Las Vegas’taki evlenme memurluğu, 22 Şubat 2022 tarihinin 7 Temmuz 2007’den sonra en fazla evliliğin gerçekleşeceği gün olmasını beklediğini açıkladı. Dünyanın diğer bir ucunda, Singapur’da da normal bir günde evlenen çiftlerin dokuz katı kadar çiftin evleneceği duyuruldu. South China Morning Post gazetesi, çift sayıların uğurlu kabul edildiği Çin takvimine göre bu tarihin de uğurlu kabul edildiğini bildiriyor. Sezaryen tarihini bugüne denk getiren ve çocuklarına özel bir doğum gününde kucağına almak isteyen çiftler de yok değil. Palindrom günlerin uğurlu olup olmadığı bir yana, bu tarihlerde özel etkilerin söz konusu olduğundan bahsediliyor ve niyetleri netleştirmek için tavsiyeler sıralanıyor.