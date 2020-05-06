22 yaşındaki kız oyuncak Barbie'ye özenip bu hale geldi!
Oyuncak bebek Barbie’ye özenen 22 yaşındaki genç kız 20’den fazla dudak dolgusu yaptırdı. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğuna inanan Bulgar kız yeni dolgular yaptırmaya hazırlanıyor.
Bulgaristan’da 22 yaşında bir genç kız oyuncak bebek Barbie’ye özenip 20’den fazla dudak dolgusu yaptırdı. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğuna inanan Andrea Ivanova daha fazla dolgu yaptırmayı planlıyor.
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Bulgaristan’da yaşayan 22 yaşında “Gerçek bir Barbie '' olarak adlandırılan Andrea Ivanova 20'den fazla dudak dolgusu yaptırdı.
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Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğuna inanan Ivanova daha fazla dolgu yaptırmayı planlıyor.
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“Bazı doktorlar bu büyüklüğün yeterli olduğunu düşünüyor fakat ben daha fazla dolgu yaptırmak istiyorum” diyen Ivanova şöyle konuştu:
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