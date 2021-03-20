22 yaş küçük sevgilisi Bülent Çavuşoğlu'nu Ajda Pekkan affetti

2012 yılında bir yasak aşk olarak başlayan Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ilişkisi geçtiğimiz yıl sona erdi. Sona ermesindeki neden olarak ise Çavuşoğlu'nun Süperstar'ı aldatması gösterildi. İddialara göre, Ajda Pekkan, 3 yaşındaki iş insanı Bülent Çavuşoğlu tarafından ihanete uğrayınca resti çekmiş.