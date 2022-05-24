22 yaş küçük aşkı kısa sürdü! Ayrılık nedenini duyan şaştı kaldı Cem Yılmaz'dan ilk hamle: Rüya Demirbulut kimdir?
Erşan Kuneri dizisi ile izleyiciyle buluşan Cem Yılmaz, özel hayatında mutluluğu sağlayamadı.
Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan sanatçı, yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut'la geçtiğimiz aylarda Etiler'de bir mekan çıkışı ilk kez görüntülendi.
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Komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Rüya Demirbulut'un ilişkisi kısa sürdü.
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Ayrıldıkları öğrenilen çiftten ilk hamle Cem Yılmaz'dan geldi.
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