22 kiloya kadar düşmüştü! Sosyal medya fenomeni kaldığı otelde hayatını kaybetti
Uzun süredir yalnızca meyveyle beslenen 27 yaşındaki Polonyalı sosyal medya fenomeni Karolina Krzyzak, Bali’de kaldığı otel odasında yaşamını yitirdi.
27 yaşındaki Polonyalı fenomen, frutaryen beslenme tarzını tercih etmiş, ısrarla tedavi tekliflerini reddetmişti. Otele girişinin ardından sadece meyve sipariş eden Karolina’nın sağlığı hızla kötüleşti. Diş çürükleri, sararan tırnaklar ve aşırı zayıflama dikkat çekti.
Personel tarafından yürüyemeyecek duruma gelmesi üzerine doktora gitmesi önerildi; fakat genç kadın bu çağrıları da reddetti.
Üç gün sonra ise odaya giren görevliler, Karolina’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde ileri derecede yetersiz beslenme, osteoporoz ve albümin eksikliği saptandığı söylendi.(Kaynak: tv100)