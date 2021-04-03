22 kilo veren Deniz Seki sosyal medyanın diline bakın neden düştü gören şaştı
22 kilo verip 36 bedene düşen şarkıcı Deniz Seki, önceki gün kameralara yakalandı. Muhabirlerin objektiflerine yansıyan kareler arasındaki fark ise sosyal medyayı salladı
Son dönemde paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulan Deniz Seki, uzun bir süre sonra görüntülendi. Seki, yeni albüm çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Kapak çekimi sonrası bir restorana yemeğe gelen şarkıcı, "Çok yoğun çalışıyoruz, güzel işlerle geliyoruz. Şarkılar güzel, sağlığım yerinde, her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.
Verdiği kilolarla ilgili konuşan Seki, "Emek veriyorum ve bu emeğin karşılığını almak çok iyi hissettiriyor. Kendimi seviyorum, bu şekilde mutluyum" dedi.
Deniz Seki'nin paylaştığı fotoğraflar ile gazetecilerin objektiflerine yansıyan kareler arasındaki farklar sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcıya gelen yorumlardan bazıları şu şekilde: