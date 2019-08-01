22 kez bıçaklandı böyle yardım istedi: İlk bulacağı kişi benim

İç kanama nedeniyle iki kez ameliyat edildi

İrfan Kansu ise bir hafta sonra Hatay il sınırında yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İrfan Kansu cezaevine gönderildi. İç kanama nedeniyle iki kez ameliyat edilen ve bir ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Çetinkaya, sağlığına kavuşunca taburcu edildi. İrfan Kansu ise aynı yıl içerisinde Kütahya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından yargılandı.