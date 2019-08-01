22 kez bıçaklandı böyle yardım istedi: İlk bulacağı kişi benim
ANTALYA'da oturan üniversite öğrencisi Sevgi Çetinkaya, yeniden birlikte olma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından 22 kez bıçaklandı. Önce tahliye edildiğini, itiraz üzerine yeniden tutuklandığını belirten Çetinkaya, "Cezadan kurtulursa ilk bulacağı kişi benim" diye konuştu.
2017 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümü'nde öğrenim gören Sevgi Çetinkaya, aynı üniversitenin Mühendislik Bölümü öğrencisi İrfan Kansu ile kısa süreli birliktelik yaşadı. İrfan Kansu'dan ayrılan Çetinkaya, K.Y. ile görüşmeye başladı. Ayrılığı kabul etmeyen İrfan Kansu, Çetinkaya'yı defalarca arayarak yeniden görüşmek istediğini söyledi. Ancak Çetinkaya bunu reddetti.
Saldırıya uğradılar
Çetinkaya, 19 Ağustos 2017 tarihinde çalıştığı alışveriş merkezinden saat 22.30'da erkek arkadaşı K.Y. ve kız arkadaşı E.Ş. ile birlikte evine gitmek için ayrıldı. Yolda yürüyen Çetinkaya ve arkadaşları Atatürk Bulvarı üzerinde İrfan Kansu'nun saldırısına uğradı. Çetinkaya, K.Y. ve E.Ş. çeşitli yerlerinden bıçaklandı.
35 bıçak darbesi savurdu
Saldırgan, Çetinkaya'ya 35 bıçak darbesi savurdu. Darbelerden 22'si sırtına ve göğsüne isabet eden Çetinkaya, can havliyle kendini korumak için kol çantasını bıçağa siper etti. Çantadaki izlerden, 13 bıçak darbesinden de kurtulduğu ortaya çıkan Çetinkaya, ağır yaralı hastaneye götürüldü.
İç kanama nedeniyle iki kez ameliyat edildi
İrfan Kansu ise bir hafta sonra Hatay il sınırında yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İrfan Kansu cezaevine gönderildi. İç kanama nedeniyle iki kez ameliyat edilen ve bir ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Çetinkaya, sağlığına kavuşunca taburcu edildi. İrfan Kansu ise aynı yıl içerisinde Kütahya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından yargılandı.