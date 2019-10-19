21 yaşındaki Ayşe Acar kendini ilk kez aynada gördü

Kuran'ı Kerim okumak istiyorum: Gözleri açıldığında ilk doktorunu gördüğünü söyleyen Ayşe Acar, "Gördüğümde o kadar mutlu oldum ki; ne yapacağımı bilemedim. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Kendimi de merak ediyordum. Doktor odadan çıktıktan sonra aynanın karşısına geçip, kendime baktım. Kendimi, ailemi, kardeşlerimi, herkesi merak ediyordum. Benim de kendimce hayallerim var. Okumak istiyorum. Hayallerimden bir tanesi Kuran okumak. Babama, 'iyileştiğim gibi gider çalışırım. Birlikte çalışırız. Akşam eve birlikte dönerdik' diyordum. Hep hayalimdi gündüz çalışmak. Babamla birlikte eve gelmek. Şimdiye kadar onlar bana sahip çıktılar. Yardım ettiler. Gezdirdiler. Her şeyime koşturdular. Şimdi 21 sene sonra ben de onlara yardım etmek istiyorum. Benim için bunlar bir borçtur. Borcumu ödemek istiyorum" diye konuştu.