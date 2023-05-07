21 yaşında tükendi! Genç yıldız bırakma kararı aldı işte sebebi...
Tenis kortlarının yıldızlarından 21 yaşındaki Rus asıllı Amerikalı sporcu Amanda Anisimova, mental sıkıntılar yaşadığı için kariyerine ara verme kararı aldı. Babasının ani ölümü sonrası büyük bir yıkım yaşayan Anisimova, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Tenis dünyasının genç yıldızı Amanda Anisimova (21) artık devam edemiyor. Rus kökenli Amerikalı sporcu, Instagram’da kariyerine ara vereceğini açıklarken, yaşadığı tükenmişlik sendromundan bahsetti. Dünya sıralamasında 46. olan Anisimova, “2022 yazından beri, zihinsel sağlığımla ve tükenmişlik sendromumla mücadele ediyorum. Tenis turnuvalarında bulunmak artık dayanılmaz hale geldi.” ifadelerini kullandı.
Hayranları neredeyse bir yıldır onunla ilgili ne olduğunu merak ediyorlardı. Ciddi bir sakatlıktan bahsedilmiyordu. Anisimova’nın son iyi sonucu, Wimbledon’da Rumen Simona Halep (31) karşısında kaybettiği çeyrek finaldi.
Halep daha önce Wimbledon’u kazanmış ve dünya sıralamasında bir numaraydı, bu yüzden yenilgi normal karşılandı.
Ancak Anisimova, o tarihten sonra neredeyse her turnuvada ilk maçında elenerek kötü sonuçlar aldı. Amanda Anisimova’nın son zaferi şubat ayında Dubai’de Rus Varya Savonareva’ya karşıydı. Ancak, bir sonraki turda elendi.