21-27 Ekim haftalık burç yorumları hangi burç için neler söylüyor? Bu özellikle su grupları için önemli bir döngünün başladığı bir hafta. 21-27 Ekim haftası çarşamba günü akşam saatlerinde Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu geçiş özellikle su grubu olan Yengeç, Akrep ve Balık burçları için olumlu bir hava yaratacak. Tüm burçlar için Güneş'in hareketi derin ve tutkulu bir döneme girmemize neden olurken, şüpheli tavırlarımız ön plana çıkacak. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için 21-27 Ekim haftalık burç yorumlarının detayları, aşk, iş, kariyer ve sağlık falı yorumları.