21-27 Ekim haftalık burç yorumları
21-27 Ekim haftalık burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu için neler söylüyor? Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiş yapıyor. Güneş'in Akrep burcuna hareketi 21-27 Ekim haftasında hangi burcu nasıl etkileyecek? İşte 21-27 Ekim haftalık burç yorumları aşk, ilişki, kariyer, sağlık falının detayları.
21-27 Ekim haftalık burç yorumları hangi burç için neler söylüyor? Bu özellikle su grupları için önemli bir döngünün başladığı bir hafta. 21-27 Ekim haftası çarşamba günü akşam saatlerinde Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu geçiş özellikle su grubu olan Yengeç, Akrep ve Balık burçları için olumlu bir hava yaratacak. Tüm burçlar için Güneş'in hareketi derin ve tutkulu bir döneme girmemize neden olurken, şüpheli tavırlarımız ön plana çıkacak. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için 21-27 Ekim haftalık burç yorumlarının detayları, aşk, iş, kariyer ve sağlık falı yorumları.
KOÇ: Koçlar bu hafta yaşamınızın iyileştirilmesi gereken bir alanını seçin ve üzerine odaklanın ve samimiyetle çalışın. Küçük adımlarla ilerlemekten korkmayın ve pes etmeyin. Bebek adımlarıyla bile elerleseniz sonuçları güzel olacak. İleriye gitmek için her zaman bir fırsatınız olduğunu hatırlayın.
BOĞA: Bu hafta Boğa burcu aşk falında şanslı. Güneş aşk bölgenize ulaştığından, romantik bir taahhüt vermenin veya sevginizi etkili hareketlerle ifade etmenin tam zamanı. Aşkta önemli olanın küçük ama etkili şeyler olduğunu unutmayın. Partnerinize aşkınızı gösterin. Eğer hoşlandığınız birileri varsa harekete geçmenin tam zamanı.
İKİZLER: İkizler burçları bu hafta artık olumlu, sağlıklı yaşam değişiklikleri için harekete geçmenin zamanı. Gökyüzü sizi bu konuda yapmanız için teşvik ediyor. Özellikle sağlığı için spor yapmak isteyen ancak bundan bir şekilde uzaklaşan, soğuyan İkizler yeni bir egzersiz planı için harekete geçin deriz. Tek yapmanız gereken zevk alacağınız bir şey bulun ve yıllardır hayalini kurduğunuz bedene kavuşun.