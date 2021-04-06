20'lik genç kız gibi! Songül Karlı abarttıkça abarttı en sonunda takipçileri kızdı
Songül Karlı, bornozlu paylaşımlarının ardından yeni Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini veren Songül Karlı, son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif. Saçıyla ilgili yaptığı değişiklikleri hayranlarıyla paylaşmasının ardından bornozlu pozları derken son paylaşımları yine sosyal medyanın diline düşmesine neden oldu.
"Televizyon programı hazırlıyorum. Biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Ekranlara geri döneceğiz inşallah. Ekranlara geri dönmek için mücadele veriyoruz" sözleriyle müjdeli haberi duyuran Karlı, son olarak Instagram'da Photoshop'u fazla kaçırdı.
47 yaşındaki türkücü photoshop'u abartınca 20'lik genç kız oldu.
Yeni imajıyla çok konuşulan Karlı takipçilerini ikiye böldü.