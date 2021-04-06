20'lik genç kız gibi! Songül Karlı abarttıkça abarttı en sonunda takipçileri kızdı

Yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini veren Songül Karlı, son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif. Saçıyla ilgili yaptığı değişiklikleri hayranlarıyla paylaşmasının ardından bornozlu pozları derken son paylaşımları yine sosyal medyanın diline düşmesine neden oldu.