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20'li yaşlar akımına uyan İlber Ortaylı'yı her gören bir başkasına benzetti

20'li yaşlar akımına uyan İlber Ortaylı'yı her gören bir başkasına benzetti

Twitter'da başlayan Instagram'a da sıçrayan 20'li yaşlar akımına 73 yaşındaki İlber Ortaylı da dahil oldu. 25 yaşındaki pozunu paylaşan Ortaylı'yı herkes bir başkasına benzetti.

20'li yaşlar akımına uyan İlber Ortaylı'yı her gören bir başkasına benzetti

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medyanın yeni akımına uyarak 20'li yaşlarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Şimdilerde 73 yaşında olan Ortaylı'nın gençlik halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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20'li yaşlar akımına uyan İlber Ortaylı'yı her gören bir başkasına benzetti

hem Twitter hem Instagram hesabından akıma dahil olan Ortaylı, fotoğrafını şu notla beraber paylaştı:

''Kimsenin sizi bulmasını beklemeyin; nitelikli insanları siz arayın! Ben insanları arar bulurum. İyi hocalardan eğitim almak için bizzat çok uğraşmışımdır. Neticede kimse gelip beni keşfetmedi. Kimsenin gelecek hali de yoktu!''
Fotoğraf: 1972.

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20'li yaşlar akımına uyan İlber Ortaylı'yı her gören bir başkasına benzetti

Ortaylı'nın gençlik fotoğrafını gören takipçilerinin çoğu ünlü tarihçiyi bir başka isme benzetti. İşte dikkat çeken yorumlardan bazıları:

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20'li yaşlar akımına uyan İlber Ortaylı'yı her gören bir başkasına benzetti

"Hocam gençlik simanız tarihçiden çok edebiyatçıya benziyor."

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