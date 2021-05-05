20'li yaşlar akımına uyan İlber Ortaylı'yı her gören bir başkasına benzetti

hem Twitter hem Instagram hesabından akıma dahil olan Ortaylı, fotoğrafını şu notla beraber paylaştı:

''Kimsenin sizi bulmasını beklemeyin; nitelikli insanları siz arayın! Ben insanları arar bulurum. İyi hocalardan eğitim almak için bizzat çok uğraşmışımdır. Neticede kimse gelip beni keşfetmedi. Kimsenin gelecek hali de yoktu!''

Fotoğraf: 1972.