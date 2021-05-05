20'li yaşlar akımına uyan İlber Ortaylı'yı her gören bir başkasına benzetti
Twitter'da başlayan Instagram'a da sıçrayan 20'li yaşlar akımına 73 yaşındaki İlber Ortaylı da dahil oldu. 25 yaşındaki pozunu paylaşan Ortaylı'yı herkes bir başkasına benzetti.
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medyanın yeni akımına uyarak 20'li yaşlarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Şimdilerde 73 yaşında olan Ortaylı'nın gençlik halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
hem Twitter hem Instagram hesabından akıma dahil olan Ortaylı, fotoğrafını şu notla beraber paylaştı:
''Kimsenin sizi bulmasını beklemeyin; nitelikli insanları siz arayın! Ben insanları arar bulurum. İyi hocalardan eğitim almak için bizzat çok uğraşmışımdır. Neticede kimse gelip beni keşfetmedi. Kimsenin gelecek hali de yoktu!''
Fotoğraf: 1972.
Ortaylı'nın gençlik fotoğrafını gören takipçilerinin çoğu ünlü tarihçiyi bir başka isme benzetti. İşte dikkat çeken yorumlardan bazıları:
"Hocam gençlik simanız tarihçiden çok edebiyatçıya benziyor."