206 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Aman dikkat bunu yapan yandı
Milyonlarca çalışan emekli olmak için bekliyor. Ankara kulislerinden kritik bilgiler alan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge, disiplin affı, özel hastanede tedavi hakkı, işçi ve memur maaşı arasındaki farklar ve sigorta dökümündeki ibarelerin emeklilik hakkına etkisi hakkında merak edilenleri anlattı. İşte detaylar...
Milyonlarca kişi emekli olmak için çalışma hayatında yatırım yapıyor ve emek harcıyor. Ankara kulisleri hakkında bilgi veren Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulunarak yapılacak yeni düzenlemeleri bildirdi. Karakaş, Meclis’te sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortasıyla ilgili önemli bir teklifin görüşüldüğünü belirterek, “3 yaşına kadar bebeklerin ve tüm çocukların özel hastanelerden ücretsiz faydalanmasına yönelik bir kanun teklifi var” dedi.
3600 ek gösterge konusunun da yeniden gündemde olduğunu belirten Karakaş, "Yarım milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi kesin çıkacak. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın gündeminde" ifadelerini kullandı.
Disiplin affı beklentilerine de değinen Karakaş, 2006’dan beri beklendiğini, olumlu gelişmelerin olduğunu ancak kapsamın dar tutulması, devlet aleyhine işlenen suçlarla sınırlı olmasının mümkün olduğunu belirtti.
İŞÇİ VE MEMUR ARASINDA MAAŞ FARKI SORUNU
Kamu kurumlarında güvenlik görevlileri arasındaki maaş farkına dikkat çeken Karakaş, "Bir güvenlik görevlisi yardımcı hizmetler sınıfındaysa aldığı ücrette dengesizlik var. İşçi ve memur arasında olağanüstü maaş farkı bulunuyor. Memur statüsünde olan güvenlik görevlisi 50 bin lira alırken, aynı işi yapan işçi pozisyonundaki görevli 70 bin lira alıyor.