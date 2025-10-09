206 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Aman dikkat bunu yapan yandı

Milyonlarca kişi emekli olmak için çalışma hayatında yatırım yapıyor ve emek harcıyor. Ankara kulisleri hakkında bilgi veren Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulunarak yapılacak yeni düzenlemeleri bildirdi. Karakaş, Meclis’te sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortasıyla ilgili önemli bir teklifin görüşüldüğünü belirterek, “3 yaşına kadar bebeklerin ve tüm çocukların özel hastanelerden ücretsiz faydalanmasına yönelik bir kanun teklifi var” dedi.