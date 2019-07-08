'2030 yılından geldim' diyen zaman yolcusunun söyledikleri bir bir çıkıyor
Son olarak gelecekten getirdiğini iddia ettiği maddeyi tanıtarak gündeme gelen Noah isimli genç, söylediklerinin birer birer çıkmasıyla yeniden çok konuşulanlar arasına girdi.
Kendisini 2030'dan gelen bir zaman yolcusu olarak tanıtan Noah isimli bir genç, önümüzdeki yıllarda olacak şeyleri sıralamış ve kimi kesim tarafından alay konusu olmuştu. Ancak Noah'ın, dönemimizde gerçekleşeceğini söylediği 2 şeyin şimdilerde ortaya çıkması, kendisine inanan kişi sayısını artırdı. Peki gerçekleşen o iki olay neydi?
Zaman yolcusu Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedileceğini söylemişti. Noah'ın bu iddiası doğru çıktı ve geçtiğimiz nisan ayında Kanada'da bulunan Queen's Üniversitesi'nde göz hastalıkları üzerine çalışan bir ekip, CAMKII adı verilen bir proteinin yeni kan hücrelerinin üretilmesi için farklı sinyalleri koordine ettiğini keşfetti.
Çip teknolojisi gerçek oldu: Noah'ın bir diğer iddiası ise Haziran 2019'da yürüme engeli olan insanları yürütebilecek bir çip teknolojisinin hayata geçirileceğiydi. Geçtiğimiz günlerde Avustralya'nın Melbourne kentindeki Austin Health'de görev yapan uzmanlar, felç sebebiyle vücudunu hareket ettiremeyen kişilerin hareket etmesini sağlayabilecek yeni bir yöntem bulduklarını duyurdu.
ABD'deki soğukları bilmişti: Noah daha önce de Şubat 2019'da ABD'nin orta batı eyaletlerinde de aşırı soğukların etkili olacağını söylemiş ve ABD'nin iç kesimleri son yılların en soğuk kış mevsimini yaşamıştı. Noah'ın gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü diğer iddialar ise şöyle: