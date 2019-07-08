'2030 yılından geldim' diyen zaman yolcusunun söyledikleri bir bir çıkıyor

Kendisini 2030'dan gelen bir zaman yolcusu olarak tanıtan Noah isimli bir genç, önümüzdeki yıllarda olacak şeyleri sıralamış ve kimi kesim tarafından alay konusu olmuştu. Ancak Noah'ın, dönemimizde gerçekleşeceğini söylediği 2 şeyin şimdilerde ortaya çıkması, kendisine inanan kişi sayısını artırdı. Peki gerçekleşen o iki olay neydi?