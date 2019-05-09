"2028'den geldim" diyen kişiden 2019 yılı hakkında olay iddialar

Alnında bulunan mavi parlak cisimle dikkat çeken zaman yolcusu, bu cismin ne işe yaradığını anlatıyor. Alnında bulunan cihazın aslında üçüncü bir göz olduğunu söyleyen zaman yolcusu, kendi gözleri ile değil üçüncü gözü ile gördüğünü öne sürüyor.