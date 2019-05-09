"2028'den geldim" diyen kişiden 2019 yılı hakkında olay iddialar
2028 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusunun sosyal medyadan paylaştığı video ile 2019 yılına ait bomba iddilarda bulundu.
Sosyal medyada yayınlanan 'zaman yolcusu' videolarına bir yenisi daha eklendi. Kendisini 'zaman yolcusu' olarak tanıtan kişi 2028 yılından geldiğini iddia etti. Gelecekte yaşadığı deneyimlerden bahsetmeyi de ihmal etmeyen zaman yolcusu, gösterdiği cihazla dikkat çekti.
10 yıl önceki kendisi ile internette görüntülü olarak konuşarak iddialarının doğru olduğunu kanıtlamaya çalışan bu kişi, zamanda seyahat ettiği süre boyunca evrenin gizemini keşfettiğini söyledi. Bakın ortaya çıkan son zaman yolcusuna göre gelecekte insanlığı neler bekliyor.
'Üçüncü gözümle görüyorum'
Gelecekten geldiğini iddia eden bazı kişilerin yanlarında o yıllara ait eşyalar getirerek iddialarını kanıtlamaya söylediğinden bahseden zaman yolcusu, kendi getirdiği cihazları göstererek videoyu izleyenleri yolculuk yaptığına inandırmaya çalıştı.
Alnında bulunan mavi parlak cisimle dikkat çeken zaman yolcusu, bu cismin ne işe yaradığını anlatıyor. Alnında bulunan cihazın aslında üçüncü bir göz olduğunu söyleyen zaman yolcusu, kendi gözleri ile değil üçüncü gözü ile gördüğünü öne sürüyor.