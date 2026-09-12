2026'da asgari ücreti bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan bomba tahmin! 2027 asgari ücret...
Geçmiş dönemdeki nokta atışı tahminleriyle tanınan SGK uzmanı Erdursun 2027 yılına ilişkin asgari ücret beklentilerini paylaştı. Erdursun yüzde 25 oranında artış beklediğini açıkladı.
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni yılda yapılacak asgari ücret zammına çevrilmişken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan bir açıklama geldi. Erdursun, 2027 yılı için beklediği net asgari ücret rakamını açıkladı.
Özgür Erdursun, mevcut asgari ücret üzerinden yaptığı değerlendirmede 2027 yılında yaklaşık yüzde 25 oranında artış beklediğini açıkladı.
Bugün net 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücretin yapılacak artışla birlikte 35 bin lira seviyesine yükselebileceğini öngören Erdursun, şunları kaydetti:
2027 asgari ücret tahminim: Asgari ücrette yaklaşık %25 artış bekliyorum. Bugün 28.075 TL olan net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükselmesini öngörüyorum. Tahminim: 35.000 TL.
Erdursun'un 2026 asgari ücreti için verdiği rakam, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıkladığı 28.075 TL'lik nihai tutarla neredeyse birebir örtüşmüştü.
2027 asgari ücreti için resmi görüşmelerin Aralık ayında başlaması, yeni rakamın ise işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği komisyon toplantılarının ardından netleşmesi bekleniyor.