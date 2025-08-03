2026 yılı asgari ücret zammı için ilk rakam geldi! Mehmet Şimşek detayı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam hakkında tahminlerde bulundu. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği zam oranını değerlendiren Erdursun, maaş artışlarının alım gücü üzerindeki etkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Asgari ücretli çalışanlar 2025 yılına girerken yapılan 22 bin 104 TL'lik zamla yılı tamamlamaya hazırlanıyor. Ancak milyonlarca çalışan, ek bir zam beklentisi içindeydi fakat beklenen haber gelmedi.
ZAM ORANI YÜKSEK OLMAYABİLİR
2026 yılında asgari ücrette ne kadar artış yapılacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Özellikle memur ve emeklilere temmuz ayında yapılan ara zamların asgari ücretlilere yansımaması, beklentileri daha da artırdı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV’de katıldığı programda, asgari ücret zammına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, 2026’da yapılacak zammın beklentilerin çok üzerinde olmayacağına dikkat çekti.
EN İYİ SENARYODA YÜZDE 20 ZAM BEKLENİYOR
Erdursun’un tahminine göre, en olumlu şartlarda bile 2026 yılı için asgari ücret zammı yaklaşık yüzde 20 civarında olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak 2026 itibarıyla asgari ücret 26 bin 524 TL’ye yükselecek.