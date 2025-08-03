2026 yılı asgari ücret zammı için ilk rakam geldi! Mehmet Şimşek detayı

ZAM ORANI YÜKSEK OLMAYABİLİR

2026 yılında asgari ücrette ne kadar artış yapılacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Özellikle memur ve emeklilere temmuz ayında yapılan ara zamların asgari ücretlilere yansımaması, beklentileri daha da artırdı.