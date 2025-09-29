2026 yılı asgari ücret tahmini moral bozacak! SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi 'yüzde 25'i zor görüyorum' dedi

"Asıl konu ücretlerin düşüklüğü"

Erdursun "Şimdi, çalışma hayatının bir dengesi var ve sizin değindiğiniz konu çok önemli. Çalışma hayatının dengesini bozmamak gerekiyor. Ücretler bu kadar düşük kaldığında, geçenlerde Çalışma Bakanı bir yayında gençlerin iş beğenmediğini söylüyor. Ancak iş beğenmemek meselesi değil aslında; asıl konu ücretlerin düşüklüğü. Düşük ücretler nedeniyle gençler kayıt dışı çalışmayı tercih ediyor ya da birkaç işte çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Bu durumun iyi analiz edilmesi gerekiyor.