2026 yılı asgari ücret tahmini moral bozacak! SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi 'yüzde 25'i zor görüyorum' dedi
Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 zamlandı. Milyonlarca çalışan 2026 yılı zam oranını merak etmeye başladı. Yıl sonu yaklaşırken çeşitli rakamlar konuşulmaya başlandı. 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isimlerden çeşitli tahminler geliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun da rakam verdi.
2026 yılı yaklaşırken asgari ücrete yapılacak zam, Türkiye’de milyonlarca çalışanın gündeminde en önemli konulardan biri haline geldi. Mevcut ekonomik göstergeler, enflasyon oranları ve hükümetin çalışma politikaları çerçevesinde belirlenmesi beklenen zam oranı, özellikle dar gelirli çalışanların yaşam standardını doğrudan etkileyecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Ekol Tv'de olası artışın işverenler ve çalışanlar üzerindeki etkilerini kapsamlı şekilde değerlendirdi.
"Asıl konu ücretlerin düşüklüğü"
Erdursun "Şimdi, çalışma hayatının bir dengesi var ve sizin değindiğiniz konu çok önemli. Çalışma hayatının dengesini bozmamak gerekiyor. Ücretler bu kadar düşük kaldığında, geçenlerde Çalışma Bakanı bir yayında gençlerin iş beğenmediğini söylüyor. Ancak iş beğenmemek meselesi değil aslında; asıl konu ücretlerin düşüklüğü. Düşük ücretler nedeniyle gençler kayıt dışı çalışmayı tercih ediyor ya da birkaç işte çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Bu durumun iyi analiz edilmesi gerekiyor.
"Asgari ücretle çalışan sayısı çok yüksek"
Ücretler çok düştüğünde, asgari ücret ve ortalama ücretler düşük kaldığında insanlar düzenli bir işte, sabah 8’den akşam 6’ya kadar çalışmayı tercih etmiyor. Bu durum üretim açısından ve tam kapasite kullanımı açısından risk oluşturuyor. Bu nedenle ücretlerin belirlenirken en azından yoksulluk sınırı, açlık sınırı ve geçim endeksi gibi göstergelerin baz alınması gerekiyor. Türkiye’de maalesef asgari ücretle çalışan sayısı çok yüksek ve bunun önüne bir türlü geçilemiyor" dedi.
2026 asgari ücreti ne kadar olacak?
Asgari ücret tahminini belirten Erdursun "Asgari ücrete Ocak ayında maksimum %20-25 artış yapılabilir; ben %25’i zor görüyorum.