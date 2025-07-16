2026 Yeni Renault Austral Türkiye'ye geldi! İşte Türkiye'deki satış fiyatı
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Renault, nisan ayında yenilediği Austral modelini Türkiye'de resmen satışa sundu. Araç için toplam üç farklı versiyon sunuluyor...
Türkiye’de de çok sevilen SUV otomobili Austral, bundan birkaç ay önce makyajlanmış versiyonu ile karşımıza çıkmıştı.
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Renault, yenilenen Austral'i Türkiye'ye getirdi.
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Renault Austral, güncellenen dış tasarımıyla daha dinamik ve sportif bir görünüme kavuştu.
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Rafale modelinden esinlenen keskin çizgiler, 19 ve 20 inçlik jantlar, elmas şekilli ızgara ve diş formundaki gündüz LED farları, aracı modern ve güçlü bir SUV haline getiriyor.
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