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2026 Yeni Renault Austral Türkiye'ye geldi! İşte Türkiye'deki satış fiyatı

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2026 Yeni Renault Austral Türkiye'ye geldi! İşte Türkiye'deki satış fiyatı

Renault, nisan ayında yenilediği Austral modelini Türkiye'de resmen satışa sundu. Araç için toplam üç farklı versiyon sunuluyor...

2026 Yeni Renault Austral Türkiye'ye geldi! İşte Türkiye'deki satış fiyatı - Resim: 1

Türkiye’de de çok sevilen SUV otomobili Austral, bundan birkaç ay önce makyajlanmış versiyonu ile karşımıza çıkmıştı.

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2026 Yeni Renault Austral Türkiye'ye geldi! İşte Türkiye'deki satış fiyatı - Resim: 2

 Renault, yenilenen Austral'i Türkiye'ye getirdi.

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2026 Yeni Renault Austral Türkiye'ye geldi! İşte Türkiye'deki satış fiyatı - Resim: 3

Renault Austral, güncellenen dış tasarımıyla daha dinamik ve sportif bir görünüme kavuştu. 

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2026 Yeni Renault Austral Türkiye'ye geldi! İşte Türkiye'deki satış fiyatı - Resim: 4

Rafale modelinden esinlenen keskin çizgiler, 19 ve 20 inçlik jantlar, elmas şekilli ızgara ve diş formundaki gündüz LED farları, aracı modern ve güçlü bir SUV haline getiriyor.

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