2026 SED yardımları ne kadar oldu? İşte güncel SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ 2026 ZAMMI | SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı... Ocak 2026'da sosyal destek ödemeleri ne kadar olacak?

Sosyal destek ödemelerinin 2026’da ne kadar olacağı merak konusu olurken evde bakım aylığı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ile dul ve yetim maaşı alanlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara her ay düzenli olarak sağlanan yardımlar ocak ayı itibarıyla zamlanacak. Peki, 2026’da sosyal destek ödemeleri ne kadar olacak? İşte evde bakım aylığı, engelli maaşı dahil sosyal destek ödemeleri ile ilgili detaylar…

Sosyal destek ödemeleri memur zammına bağlı artan yardımlardır. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı tavanı ile sosyal ve ekonomik destek ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artış gösterir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranı memur maaşı ile birlikte bu kalemlere de yön verecek. Bilindiği üzere kasım ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,87 yükselirken yıllık enflasyon rakamı da yüzde 31,07 seviyesine arttı. Peki, 2026’da sosyal destek ödemeleri ne kadar olacak? İşte evde bakım aylığı, engelli maaşı dahil sosyal destek ödemeleri ile ilgili ayrıntılar…