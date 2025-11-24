BIST 10.902
DOLAR 42,43
EURO 48,93
ALTIN 5.571,26

2026 Ocak için en düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

|
2026 Ocak için en düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

Açıklanan her beklenti, anket, rapor ya da enflasyon verisinin sonunda asgari ücret ve emekli maaşlarıyla, memur maaşlarının hesabı yapılıyor. Biz de 16 bin 881 lira olan en düşük SSK-Bağ-Kur maaşı, 50 bin 503 lira olan en düşük memur maaşı ve 26 bin 671 lira olan en düşük emekli memur maaşının yeni yılda ne kadar zamlanacağını hesapladık.

2026 Ocak için en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? - Resim: 1

Toplam 16,5 milyon emeklinin gözü kulağı kasım ve aralık aylarındaki enflasyon gerçekleşmelerinde.

111
2026 Ocak için en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? - Resim: 2

Emeklilerin gündemi açıklanacak enflasyon oranları ve bu doğrultuda maaşlara yapılacak artış olacak. 

Emekli maaşına ancak 6 aylık enflasyon farkı oranında artış gerçekleşecek.

211
2026 Ocak için en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? - Resim: 3

Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon oranları ve enflasyon gerçekleşme öngörülerine göre en düşük emekli aylığı 2026 Ocak ayında 19 bin TL ile 19 bin 500 TL arasında olacak.

311
2026 Ocak için en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? - Resim: 4

Kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak artışları da doğrudan etkiliyor. 

411