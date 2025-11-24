2026 Ocak için en düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
Açıklanan her beklenti, anket, rapor ya da enflasyon verisinin sonunda asgari ücret ve emekli maaşlarıyla, memur maaşlarının hesabı yapılıyor. Biz de 16 bin 881 lira olan en düşük SSK-Bağ-Kur maaşı, 50 bin 503 lira olan en düşük memur maaşı ve 26 bin 671 lira olan en düşük emekli memur maaşının yeni yılda ne kadar zamlanacağını hesapladık.
Toplam 16,5 milyon emeklinin gözü kulağı kasım ve aralık aylarındaki enflasyon gerçekleşmelerinde.
Emeklilerin gündemi açıklanacak enflasyon oranları ve bu doğrultuda maaşlara yapılacak artış olacak.
Emekli maaşına ancak 6 aylık enflasyon farkı oranında artış gerçekleşecek.
Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon oranları ve enflasyon gerçekleşme öngörülerine göre en düşük emekli aylığı 2026 Ocak ayında 19 bin TL ile 19 bin 500 TL arasında olacak.
Kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak artışları da doğrudan etkiliyor.