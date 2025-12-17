2026 asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekadan 3 farklı tahmin
Milyonlarca kişi yeni asgari ücreti bekliyor. Yapılacak zamma ilişkin yapay zekadan da farklı tahminler geldi. TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, 3 farklı yapay zeka uygulamasının asgari ücret tahminlerini paylaştı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Komisyonun ilk toplantısında işçi temsilcisi TÜRK-İŞ yer almazken, ikinci toplantıya katılıp katılmayacağı ise merak konusu.
Zamma ilişkin çeşitli tahminler öne sürülürken, yapay zekadan da farklı tahminler geldi. Cem Küçük'ün sunduğu TGRT Haber'de sabah haberleri programına TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız bağlandı. Yıldız, 3 farklı yapay zeka uygulamasının asgari ücret tahminlerini paylaştı.
Yıldız, "Yapay zeka tahmin yaparken Orta Vadeli Program'daki hedefler. Özellikle enflasyon hedefi. Dolar projesikyonuna da bakıyor. Önümüzdeki süreçte ne kadar olur? TÜİK ve ENAG'dan gelen enflasyon rakamları ve Merkez Bankalarının faiz kararlarını da değerlendiriyor." dedi.
Yıldız, "Mesela bir uygulama diyor ki. Bütün bu kriterleri göz önüne bulundurarak 26.500 ile 30 bin TL arasında bekliyorum.