2026 asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekadan 3 farklı tahmin

Yıldız, "Yapay zeka tahmin yaparken Orta Vadeli Program'daki hedefler. Özellikle enflasyon hedefi. Dolar projesikyonuna da bakıyor. Önümüzdeki süreçte ne kadar olur? TÜİK ve ENAG'dan gelen enflasyon rakamları ve Merkez Bankalarının faiz kararlarını da değerlendiriyor." dedi.