2026 asgari ücret için kritik rakam! SGK uzmanı İsa Karakaş canlı yayında tek tek açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber canlı yayınında milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiren açıklamalar yaptı. Yıl sonu yavaş yavaş yaklaşırken yeni maaşlar da konuşulmaya başlandı. 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte dikkat çeken o mesajlar...
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş asgari ücrete gelecek zam ile ilgili öngörülerini paylaştı.Emeklilere ise en yüksek banka promosyonu için tarih verdi.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TARİH
Banka promosyonlarında son rakamların 32 bin liraya kadar çıktığını belirten Karakaş, "Yine de sakin olmak gerekiyor. Ocak ayında memur, işçi ve emekli maaşlarında artış söz konusu. Maaş artışına bağlı olarak ocak ayını beklemelerini söylüyorum çünkü bu rakamlar yükselecek. Bankalar da bu promosyonları artıracak, dolayısıyla ocak ayını beklemekte fayda var" diyerek banka promosyonunda en yüksek rakam için tarih verdi.
"2-3 maaş alanlar, tüm maaşları için topluca pazarlık yaparsa daha yüksek promosyon alabilir. Yetim maaşı alan çocuklar da, dul maaşı alanlar da bu promosyon ödemesinden yararlanabilir" diyen Karakaş, "Zaten anlaşması olan kişiler için, ayrıldıkları banka ceza uygulayamaz. İstediğiniz zaman cayma hakkınız var. Verdiği promosyon tutarı düşüldükten sonra başka bankaya geçebilirsiniz. Bankaya kredi borcunuz olsa da emekli maaşınızı alıp bankadan ayrılabilirsiniz" dedi.
Karakaş, "1 Ocak’tan sonra borcu olan vatandaşlar hastaneye gittiğinde hizmet alamayacak. Kulis bilgilerine göre, 1 Ocak 2026’da yeniden bir uzatma gündemde. Ancak bu konuda artık kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor" diyerek vatandaşı uyardı ve yetkililere seslendi.