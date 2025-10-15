2026 asgari ücret için kritik rakam! SGK uzmanı İsa Karakaş canlı yayında tek tek açıkladı

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TARİH

Banka promosyonlarında son rakamların 32 bin liraya kadar çıktığını belirten Karakaş, "Yine de sakin olmak gerekiyor. Ocak ayında memur, işçi ve emekli maaşlarında artış söz konusu. Maaş artışına bağlı olarak ocak ayını beklemelerini söylüyorum çünkü bu rakamlar yükselecek. Bankalar da bu promosyonları artıracak, dolayısıyla ocak ayını beklemekte fayda var" diyerek banka promosyonunda en yüksek rakam için tarih verdi.