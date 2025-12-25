2026 altın fiyatları için sürpriz açıklama! İslam Memiş 'yavaş yavaş vedalaşması lazım dedi
2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altında yeni yıl seyri merak ediliyor. Jeopolitik tansiyondan destek bularak rekor kıran altının ons fiyatı, kar satışlarının etkisiyle geriledi. Gram altında da 5 binli rakamlar geride kaldı. Gram altın 6 bin 100 lirayı aştı. İşte altında son durum...
Altın fiyatları merak ediliyor. Güne düşüşle başlayan gram altın 6 bin 164 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın 10 bin 261 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 888 liradan satılıyor.
ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin gevşeme beklentileri, merkez bankaları alımlarının sürmesi ve artma eğilimi gösteren jeopolitik tansiyondan destek bularak 4 bin 526 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı, kar satışlarının etkisiyle 4 bin 479 dolara indi.
Faiz adımlarına duyarlı olan altının ons fiyatının gelişmelerden etkilenebileceği tahmin ediliyor.
"VEDALAŞMASI LAZIM"
CNN Türk canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:
2026 yılına ilişkin yine öngörümüz geçerliliğini korumakta. Yine 2026 yılına ilişkin 4800 - 4880 dolar, gram altın tarafında yine 8000 lira seviyesi, devamında öngörülemeyen gelişmeler olursa bir savaş riski olursa bu sefer 5 haneli rakamlar yine sürpriz olmaz.