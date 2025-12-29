2026 altın fiyatları için müthiş tahmin! Bankacılık devi rakamı değiştirdi

YILLIK BAZDA 72,8 KAZANDIRDI

Altının ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 4 bin 549,9 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, haftayı 4 bin 533 dolardan tamamladı. Yıllık bazda ise yüzde 72,8 değer kazanarak muadillerinin yıllık bazda gerisinde kaldı.