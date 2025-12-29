2026 altın fiyatları için müthiş tahmin! Bankacılık devi rakamı değiştirdi
Altın kazandırmaya devam ediyor. Senenin son günlerinde de yükseliş trendini sürdüren altında 2026 yılı seyri şimdiden merak edilmeye başlandı. İsviçre'nin bankacılık devi UBS de tahminini revize etti ve altında yukarı yönü işaret etti. İşte günün altın fiyatları ve yapılan son tahminler...
Altın fiyatlarında son durum belli oldu. Gram altın 6 bin 200 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10 bin 278 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 952 liradan satılıyor.
Cuma günü yüzde 1,2 artışla 4 bin 531 dolarda işlem gören altının onsu, yeni işlem gününde 4 bin 487 dolarda alıcı buluyor.Altının onsu, jeopolitik gerilimlerdeki nispeten iyileşmeyle güvenli liman talebinin zayıflaması ve yatırımcıların kar realizasyonu isteğinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geri çekildi.
YILLIK BAZDA 72,8 KAZANDIRDI
Altının ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 4 bin 549,9 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, haftayı 4 bin 533 dolardan tamamladı. Yıllık bazda ise yüzde 72,8 değer kazanarak muadillerinin yıllık bazda gerisinde kaldı.
DEV BANKA TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ
İsviçre'nin bankacılık devi UBS'ten çarpıcı bir hamle geldi. Banka, 2026 yılının büyük bir bölümü için altın fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.