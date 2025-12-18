2025'te kuruşuna kadar bilmişti! İşte Deutsche Bank'in 2026 asgari ücret tahmini

PİYASALARDA 2026 BEKLENTİLERİ: DOLAR VE TAHVİL

Mali görünümde iyileşme potansiyeli gördüklerini ifade eden Wietoska, döviz kurları ve tahviller hakkında da net konuştu. Dolar/TL tarafında sert bir hareketlilik öngörmeyen banka yöneticisi, “Dolar/TL kurunda önemli bir hareket beklemiyorum” değerlendirmesinde bulundu. Tahviller için ise “Eğrinin ortasındaki tahvillerin getirisinin iyi olacağını düşünüyorum” dedi