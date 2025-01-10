2025'in ilk anketinden bomba sonuçlar! İki parti arasında fark azaldı
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ORC Araştırma, 2025 yılının ilk seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. İki parti arasındaki fark 1,2 oldu.
ORC Araştırma, 2025 yılının ilk seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 2-7 Ocak tarihleri arasında 41 ilde 3920 kişi ile gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
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Anket sonucuna göre ilk sırada AK Parti bulunuyor. İşte sonuçlar:
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AK PARTİ %30,2
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CHP %29
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