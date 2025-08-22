2025'in en zayıf para birimleri açıklandı! İlk beşte iki İslam ülkesi var

9) PARAGUAYAN GUARANİ

Paraguay'ın para birimi guarani (PYG), enflasyon ve işsizlikle ilgili süregelen sorunlardan muzdariptir ve bu da onu dünyanın en zayıflarından biri haline getirmiştir. PYG ayrıca yolsuzluk ve sahte para nedeniyle de sekteye uğruyor.