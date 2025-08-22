2025'in en zayıf para birimleri açıklandı! İlk beşte iki İslam ülkesi var
Dünyanın en zayıf para birimleri, ABD'nin yeni vergi tarifelerinden sonra daha fazla değer kaybetti. İşte 2025'in en zayıf para birimleri...
Dünyanın en zayıf para biriminin hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi?
Zayıf bir para birimi, diğer para birimlerine kıyasla düşük veya azalan bir değere sahip para birimi olarak tanımlanabilir.
ABD'NİN YENİ TARİFELERİYLE ZAYIF PARA BİRİMLERİ KAN KAYBETTİ!
Merkez bankası müdahalesi, ithalatta artış, ihracat gelirlerinde düşüş, enflasyon oranı değişiklikleri ve siyasi istikrarsızlık gibi para biriminin değer kaybetmesine neden olabilecek birçok şey vardır.
Özellikle de ABD'nin yeni vergi tarifeleri, zayıf para birimlerinin daha da değer kaybetmesine neden oldu.
Nasdaq Borsası'nın verileri doğrultusunda 2025'te dünyanın en zayıf 10 para birimini sıraladık!
İŞTE 2025'İN EN ZAYIF PARA BİRİMLERİ !
10) MADAGASKAR ARİARİSİ
Listenin son sırasında yer alan ancak hala dünyanın en düşük değerli para birimlerinden biri olan Madagaskar parası (MGA) var. Madagaskar'ın para birimi, doğal afetler, siyasi istikrarsızlık ve küresel mali krizin etkilerinin bir araya gelmesiyle 2009 yılı civarında önemli bir değer kaybı yaşadı.
9) PARAGUAYAN GUARANİ
Paraguay'ın para birimi guarani (PYG), enflasyon ve işsizlikle ilgili süregelen sorunlardan muzdariptir ve bu da onu dünyanın en zayıflarından biri haline getirmiştir. PYG ayrıca yolsuzluk ve sahte para nedeniyle de sekteye uğruyor.