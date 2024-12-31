2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. 2025 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu orana göre yeniden belirleniyor. Yeni yılda en düşük MTV 499 liraya, en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak.
MTV, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak. Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?NTV'de yer alan habere göre İşte model model 2025 yılı için MTV oranları...
0-1300 motor
Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar
1-3 yaş - 4834 TL
4-6 yaş - 3372 TL
Taşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası
1-3 yaş - 5313 TL
4-6 yaş - 3707 TL
Taşıt değeri 455.300 lira ve üstü
1-3 yaş - 5803 TL
4-6 yaş - 4042 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar
1-3 yaş - 8421 TL
4-6 yaş - 6314 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası
1-3 yaş - 9267 TL
4-6 yaş - 6948 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 455.300 lira ve üstü
1-3 yaş - 10112 TL
4-6 yaş - 7577 TL
1601-1800 cc
Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 16.370 TL
4-6 yaş - 12801 TL
Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 17866 TL
4-6 yaş - 13956 TL