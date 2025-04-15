2025 yılı için çıldırtan altın tahmin! Düğün takısı için herkes buna hücum etti İslam Memiş uyardı: Geri satılamıyor
Altın rekora doymuyor. Güvenli liman altında geçtiğimiz haftalarda yaşanan düşüş sona erdi ve yatırımcının dört gözle beklediği yükseliş başladı. Gram altın 3 bin 900 lirayı aştı, yaz sezonunun yaklaşması ile düğün yapacakları telaş sardı. Hızla yükselen rakamlar sonrası herkes düğün sezonunun hediyesi ne olacak diye sormaya başladı....
Altında yükseliş yeniden başladı. Altının gram fiyatı, 3 bin 949 lira seviyesinde bulunurken, çeyrek altın 6 bin 530 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 990 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı da 3 bin 229 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Finans analisti İslam Memiş,altına yönelik beklentisini açıkladı.TGRT Haber TV'ye konuşan İslam Memiş "Altın, 2025 yılında yatırımcıların hem gözdesi hem de sınavı olmaya devam ediyor." dedi ve şunları kaydetti:
"Jeopolitik gerilimler henüz tam olarak fiyatlanmadı ve yükselişin asıl etkisi 2026’nın üçüncü çeyreğinde görülecek.Gram altın için 2025 yılına ilişkin 4500 TL hedefini koruyorum. Yılın başında beklenen yükselişler beklenenden erken geldi. Bu seviyenin test edilmesinin ardından güncel ekonomik şartlara göre yeniden değerlendirilecek. Altının ani yükselişi sonrası "yüksekten satayım, düşünce geri alırım" düşüncesiyle altın bozduran küçük yatırımcılar dikkat. Bu düşünce artık geçersiz."
"Miktar önemli"
"Altın, kısa vadeli al-sat için değil, uzun vadeli yatırım ve takas aracıdır. Ev alırsınız, arsa alırsınız, altın biriktirirsiniz ama bozdurup tekrar yerine koymak çok riskli. Küçük yatırımcının oldukça azar azar alım yapması ve toplam fiyattan çok biriktirdiği miktara odaklanması gerek."