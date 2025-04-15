2025 yılı için çıldırtan altın tahmin! Düğün takısı için herkes buna hücum etti İslam Memiş uyardı: Geri satılamıyor

"Miktar önemli"

"Altın, kısa vadeli al-sat için değil, uzun vadeli yatırım ve takas aracıdır. Ev alırsınız, arsa alırsınız, altın biriktirirsiniz ama bozdurup tekrar yerine koymak çok riskli. Küçük yatırımcının oldukça azar azar alım yapması ve toplam fiyattan çok biriktirdiği miktara odaklanması gerek."