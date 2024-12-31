2025 vergi, harç ve ücretler belli oldu! İşte o rakamlar...

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. İşte, yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı ve IMEI kaydı tutarı...