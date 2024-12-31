2025 vergi, harç ve ücretler belli oldu! İşte o rakamlar...
Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranıyla, 2025'te uygulanacak gelir vergisi tarifesi, vergi ve harç tutarları belli oldu. Ehliyet, pasaport harcı ve telefon IMEI kaydı gibi birçok kalemde yeni ücretler netleşti.
Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. İşte, yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı ve IMEI kaydı tutarı...
Yeniden değerleme oranı yüzde 49,93 oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı.
2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında ilan edilmişti.
2025 MTV ücreti
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı. 2024 yılında 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.
Elektrik motorlu araçlar için tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.
2025 pasaport harçları
Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449,40 lira, 3 yıl süreliler için 8 bin lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 11 bin 274 lira olacak.