2025 öğretmen, polis, asker zammı ortaya çıktı! İşte memur ve memur emeklisi zamları

Ekim ayı enflasyon verisi dün TÜİK tarafından açıklandı. Memur zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon verisine dair 4. rakam belli oldu. Kesinleşen 4 aylık oranlara göre yeni emekli ve memur maaşı rakamları ortaya çıktı. Buna göre işçi emeklisi en az yüzde 12, memur emeklisi en az yüzde 8 zam alacak.