2025 öğretmen, polis, asker zammı ortaya çıktı! İşte memur ve memur emeklisi zamları
Emekli ve memur zammı için nefesler tutuldu. Dün açıklanan ekim enflasyonu ile birlikte 4 aylık emekli zammı belli oldu. Böylece memur zammı için tablo netleşmeye başladı. Memur zammı için ekim ayında ilk defa enflasyon farkı oluştu. Böylece memur ve memur emeklisi maaşları ortaya çıktı.
Yeni yıl memur maaş zammı için geri sayım başladı. 2025 yılında en düşük memur maaşı, öğretmen, polis, asker zammı ortaya çıktı. Memur maaş zammı hesaplama tablosu, 4 aylık enflasyon farkıyla şekillenmeye başladı. Memur zammı için ilk defa fark oluştu. İşte memur zammı maaş hesaplama tablosu.
Ekim ayı enflasyon verisi dün TÜİK tarafından açıklandı. Memur zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon verisine dair 4. rakam belli oldu. Kesinleşen 4 aylık oranlara göre yeni emekli ve memur maaşı rakamları ortaya çıktı. Buna göre işçi emeklisi en az yüzde 12, memur emeklisi en az yüzde 8 zam alacak.
KALEM KALEM MEMUR ZAMLI MAAŞLARI
Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in hesaplamasına göre, enflasyon oranlarında Temmuz'dan bugüne kadar oluşan fark yüzde 10'u aştı. Böylece memur zammı için ekim ayında ilk defa enflasyon farkı oluştu. Fark 1,87 oranında gerçekleşti.
MEMUR YÜZDE 6 ORANINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK
Temmuz ayında yüzde 10 toplu sözleşme artışı alan memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alması için 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 10'u lazım.