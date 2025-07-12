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2025 MTV 2. taksit son ödeme tarihi yaklaştı! MTV taksit ödeme nasıl yapılır?

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2025 MTV 2. taksit son ödeme tarihi yaklaştı! MTV taksit ödeme nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tescil edilmiş tüm motorlu taşıtlardan her sene alınan bir vergi türüdür. MTV Ocak ve temmuz dönemlerinde iki taksit halinde tahsil edilir. Taksit tutarı ise araç tipi, aracın yaşı, motor hacmi ve araç tescil yılına göre değişiklik gösteriyor. 202 Temmuz MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitiyor?

2025 MTV 2. taksit son ödeme tarihi yaklaştı! MTV taksit ödeme nasıl yapılır? - Resim: 1

Araç sahipleri, MTV taksit ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı, ivd.gib.gov.tr adresi ve banka hesapları aracılığı ile yapabiliyor. Yılda iki taksitle ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi temmuz ödemesi için son tarih arayışı başladı. İşte, MTV son ödeme tarihi...

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2025 MTV 2. taksit son ödeme tarihi yaklaştı! MTV taksit ödeme nasıl yapılır? - Resim: 2

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) temmuz taksitlerinin son ödeme günü 31 Temmuz olarak duyuruldu.

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2025 MTV 2. taksit son ödeme tarihi yaklaştı! MTV taksit ödeme nasıl yapılır? - Resim: 3

MTV TAKSİT ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV taksit ödemeleri plaka bilgisi ile beraber anlaşmalı banka şubeleri ve internet bankacılığından yapılabilir.

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2025 MTV 2. taksit son ödeme tarihi yaklaştı! MTV taksit ödeme nasıl yapılır? - Resim: 4

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinden, GİB mobil uygulamasından da ödeme yapılabilir.

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