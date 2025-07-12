2025 MTV 2. taksit son ödeme tarihi yaklaştı! MTV taksit ödeme nasıl yapılır?

Araç sahipleri, MTV taksit ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı, ivd.gib.gov.tr adresi ve banka hesapları aracılığı ile yapabiliyor. Yılda iki taksitle ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi temmuz ödemesi için son tarih arayışı başladı. İşte, MTV son ödeme tarihi...