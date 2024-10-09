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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte Ankara kulislerinde konuşulan rakam

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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte Ankara kulislerinde konuşulan rakam

Milyonlarca çalışanı yeni asgari ücret heyecanı sardı. Araştırmalar başladı, yeni rakam için çeşitli tahminler yapılıyor. İşçi kesimi en az yüzde 40 zam beklerken, ekonomistler ve uluslararası kuruluşlar yüzde 25-30 oranlarını işaret ediyor.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte Ankara kulislerinde konuşulan rakam

Milyonlar 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Zam için enflasyon kritik bir öneme sahip.

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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte Ankara kulislerinde konuşulan rakam

Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5. 

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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte Ankara kulislerinde konuşulan rakam

Bu yıl asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmadığı için beklenti yüksek. Ancak ekonomistler ve uluslararası kuruluşlardan gelen tahminler milyonları endişelendiren cinsten. 

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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte Ankara kulislerinde konuşulan rakam

İşçi kesimi en az yüzde 40 zam beklerken, ekonomistler asgari ücrete yapılacak yüksek zammın enflasyonu tetikleyebileceğini bahsediyor. Bu nedenle zammın yüzde 25-30 civarında olacağı söyleniyor. 

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