Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte Ankara kulislerinde konuşulan rakam
Milyonlarca çalışanı yeni asgari ücret heyecanı sardı. Araştırmalar başladı, yeni rakam için çeşitli tahminler yapılıyor. İşçi kesimi en az yüzde 40 zam beklerken, ekonomistler ve uluslararası kuruluşlar yüzde 25-30 oranlarını işaret ediyor.
Milyonlar 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Zam için enflasyon kritik bir öneme sahip.
Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5.
Bu yıl asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmadığı için beklenti yüksek. Ancak ekonomistler ve uluslararası kuruluşlardan gelen tahminler milyonları endişelendiren cinsten.
İşçi kesimi en az yüzde 40 zam beklerken, ekonomistler asgari ücrete yapılacak yüksek zammın enflasyonu tetikleyebileceğini bahsediyor. Bu nedenle zammın yüzde 25-30 civarında olacağı söyleniyor.