2025 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan merak ediyor, masada 3 rakam var
Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip...OVP'de yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5. Bu orana göre asgari ücret zammında alt sınır belirlendi, masada 3 farklı rakam bulunuyor.
Milyonca çalışan ocak ayına yaklaşırken asgari ücrete yapılacak zammı araştırmaya başladı. Milyonların maaş zammında enflasyon kritik bir öneme sahip.
Ekonomi yönetimi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı. OVP'ye göre 2024 sonunda enflasyonun yüzde 41,5'e gerilemesi bekleniyor.
Peki OVP'deki enflasyon tahminine göre asgari ücrete ne kadar zam yapılır? 2025'te asgari ücret ne kadar olur?
Türkiye gazetesinin özel haberine göre hükümetin "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" demecinden yola çıkarak asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılması bekleniyor.