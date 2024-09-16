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2025 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan merak ediyor, masada 3 rakam var

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2025 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan merak ediyor, masada 3 rakam var

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip...OVP'de yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5. Bu orana göre asgari ücret zammında alt sınır belirlendi, masada 3 farklı rakam bulunuyor.

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan merak ediyor, masada 3 rakam var

Milyonca çalışan ocak ayına yaklaşırken asgari ücrete yapılacak zammı araştırmaya başladı. Milyonların maaş zammında enflasyon kritik bir öneme sahip.

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2025 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan merak ediyor, masada 3 rakam var

Ekonomi yönetimi, geçtiğimiz günlerde  Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı. OVP'ye göre 2024 sonunda enflasyonun yüzde 41,5'e gerilemesi bekleniyor. 

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2025 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan merak ediyor, masada 3 rakam var

Peki OVP'deki enflasyon tahminine göre asgari ücrete ne kadar zam yapılır? 2025'te asgari ücret ne kadar olur? 

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2025 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan merak ediyor, masada 3 rakam var

Türkiye gazetesinin özel haberine göre  hükümetin "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" demecinden yola çıkarak asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılması bekleniyor. 

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