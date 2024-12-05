2025 asgari ücret ne kadar olacak? Fatih Portakal konuşulan rakamı açıkladı
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılacak. Ekonomist ve siyasilerden farklı asgari ücret tahminleri yapılırken Fatih Portakal kulislerle konuşulanları aktardı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına bir haftadan kısa süre kaldı. Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında konuşulan rakamı paylaştı.
Türk-İş Başkanı Atalay'a çağrıda bulunan Fatih Portakal, "Ergun Başkan, bir kere oyun boz. De ki “Yüzde 80 istiyorum” ya da “Yüzde 100 istiyorum.” On yedi bin iki yüz lira yerine net bir rakam söyle, “Otuz beş bin istiyorum” de. Bir oyun boz ya! Yani bir kerecik bir şey yap, en azından. Ama onu da yapmıyor" dedi.
"Özgür Erdursun'un söylediği rakam 23 bin 500 lira. Yani 17 bin liradan 23 bin 500 liraya çıkacak diyor. Aradaki fark 6 bin 500 lira." ifadelerini kullanan Portakal şunları kaydetti:
"Bu yüzde 40 bile değil, değil mi? Yani ne kadar olduğunu hesaplayabilirsiniz ama yüzde 40’ın altında. Söylenen bu: 23 bin 500 lira.Ama 25, 28, 30 gibi rakamlar çok afaki bulunuyor.