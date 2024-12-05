2025 asgari ücret ne kadar olacak? Fatih Portakal konuşulan rakamı açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay'a çağrıda bulunan Fatih Portakal, "Ergun Başkan, bir kere oyun boz. De ki “Yüzde 80 istiyorum” ya da “Yüzde 100 istiyorum.” On yedi bin iki yüz lira yerine net bir rakam söyle, “Otuz beş bin istiyorum” de. Bir oyun boz ya! Yani bir kerecik bir şey yap, en azından. Ama onu da yapmıyor" dedi.