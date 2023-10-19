2024’te kim, ne kadar vergi ödeyecek? Kalem kalem yeni vergiler hesaplandı

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, bu yıl Temmuz ayında TBMM’de kabul edilen 1 trilyon 119 milyar liralık ek bütçe ile vergi gelirlerinde de artış yaşandı. 2023 yılı için başlangıçta 3 trilyon 673.7 milyar lira olarak öngörülen toplam vergi gelirlerinin yıl sonunda 4 trilyon 824.2 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.