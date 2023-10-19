2024’te kim, ne kadar vergi ödeyecek? Kalem kalem yeni vergiler hesaplandı
2024 yılı bütçesinde gelecek yıl vergi gelirlerinde yüzde 73 oranında artış hedefleniyor. Bu yıl yüzde 155 oranında artan akaryakıt ve doğal gazdan alınan özel tüketim vergisi gelirlerinin 2024 yılında da yüzde 129 oranında artacağı öngörüldü. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) 2024’te 69 milyar lira gelir bekleniyor. Bu yıla göre yüzde 3.5 oranında azalma olacağı görülse de bunun ek MTV’den dolayı oluşan baz etkisinden kaynaklandığı ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanlığına sunulan 2024 bütçesinin ana hatlarını açıkladı. Meclis’e sunulan bütçe cetvellerinde 2024 yılı için hangi kalemlerden ne kadar vergi geliri beklendiği konusunda önemli ayrıntılar yer aldı. Bütçedeki bu ayrıntılar gelecek yıl vatandaşların ödeyeceği vergiler konusunda fikir verdi.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, bu yıl Temmuz ayında TBMM’de kabul edilen 1 trilyon 119 milyar liralık ek bütçe ile vergi gelirlerinde de artış yaşandı. 2023 yılı için başlangıçta 3 trilyon 673.7 milyar lira olarak öngörülen toplam vergi gelirlerinin yıl sonunda 4 trilyon 824.2 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.
Vergi gelirlerinde enflasyonun üzerinde artış
Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyonu orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54-62 olarak tahmin edilirken, Para Politikası Kurulu, bandın üst sınırına yakın, yani yüzde 62 civarında enflasyon tahmininde bulundu.
Orta Vadeli Program’da (OVP) ise 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası enflasyon raporunda, OVP’de ve bütçede 2024 yılı enflasyonu da yüzde 33 tahmin ediliyor.