2024'te en çok kazanan hangisi? Şarkıcıların konser kazançları ortaya çıktı!

Türkiye’de 2 bin 432, yurt dışında 246 konser veren 70 şarkıcı ve müzik grubu 2024’te konser satışlarından toplam 158 milyon euro ciro yaptı. 8 milyon euro geliriyle Cem Adrian zirvede yer alırken, 7.4 milyonla Hakan Altun ikinci sırada.