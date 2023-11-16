2024'te ehliyet fiyatları cep yakacak! Yeni yılda ehliyet almanın maliyeti açıklandı
2024 yılında ehliyet kursu, harç ve sınav bedelleri artacak. Sürücü belgesi almak adeta cep yakacak. Ehliyet için harçlarla beraber bu yıl yaklaşık 10 bin lira ödenirken gelecek yıl bu rakam çok yüksek seviyelere çıkacak. Yeni yılda A ve B sınıfı ehliyet harçları ne kadar olacak? İşte 2024'te ehliyet almanın maliyeti...
Akaryakıt ücretleri, eğitmen giderleri ve araç bakım maliyetleri sürücü kurslarını zorluyor.
NTV'de yer alan habere göre ehliyet alma maliyetinin Ocak ayından sonra 2 katına çıkması bekleniyor.
Ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 TL ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.
Sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi. Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira." dedi.