2024 yılı altın fiyatları için bomba açıklama! Zarar etmemek için bunu yapın
Altının gram fiyatı tüm zamanların rekorunu kıran ons altın tarafından destek bularak zirvesini yeniledi. Ardından düşeşe geçen altını 2024 yılında neler bekliyor. Yatırımcı, güvenli liman altında yükseliş mi olacak düşüş mü merak ediyor...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilik sonrası altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Altın fiyatları tarafında dün sert bir dalgalanma yaşandı. 2145 dolara kadar yükselen ons altın, 2037 lira seviyesine kadar yükselen bir altın gram görüldü." ifadelerini kullanan Memiş şunları kaydetti:
Agresif yükselişler asya piyasaları açıldığında yaşandı. Ciddi bir atak gerçekleştirerek doldur boşalt yaptılar. Yıl sonu pozisyonları kapandığı için gece bizim piyasalar kapalıyken bu tür şeyler yapabiliyorlar. Bu fiyatlar sağlıksız yükselişler olduğu için bu fiyatlara inanmayın uyarılarım vardı. Nihayetinde fiyatlar normalleşti ve gerileme gerçekleşti.
Gram altın tarafında da normalleşme görüyoruz. Yatırımcısının ons altını takip etmesi gerektiğini sık sık söylüyorum. Ons altının her ne kadar Aralık ayı içerisinde 2000 dolar altına sarkmasını beklesem de bu sert yükselişler sonrası destek seviyeleri de yükseldi. 1980 dolar değil de 2020 dolar olarak yeni destek seviyesine revize etmek gerek.
Elinde altın bulunduranlar, elinde tutmaya devam etsin. Çünkü 2024 yılındaki hedefimiz ons altında 2350 dolar seviyesi. Bu beklentimiz aynı. Sadece aşağıdaki destek seviyelerimizi biraz yükselttik.